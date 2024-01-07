الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة طبيبة في مستشفى رأس البر بدمياط للتحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط

واصل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، جولاته المفاجأة على المستشفيات، حيث أجرى اليوم زيارة مسائية لكلا من مستشفى عزبة البرج المركزي ومستشفي رأس البر المركزي.

وتابع وكيل الوزارة تواجد أطقم العمل على رأس العمل، حيث تفقد أقسام الاستقبال والرعاية المركزة والحضانة بالمستشفى.

وأشاد وكيل وزارة الصحة في دمياط بجهود فريق العمل بطوارئ مستشفى عزبة البرج المركزى، واستكمل الجولة بالمرور علي مستشفى رأس البر المركزى.

وتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى وتوافد المواطنين عليها، وأحال طبيبة بمستشفى رأس البر المركزى للتحقيق نتيجة تغيبها في فترة النوبتجية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهههم.

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