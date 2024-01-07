إحالة عامل و49 طبيبًا في مستشفى كفر سعد بدمياط للتحقيق

أعلن د.السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي علي المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها.

استمرارا لهذه الحملات، قامت لجان المتابعة والحوكمة بمديرية الصحة بالمرور امس على مسشفى كفر سعد المركزى لمتابعة الانضباط الادارى بالمركز وانتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وكذلك متابعة النظافة وإجراءات مكافحة العدوى حيث تبين أثناء المرور انصراف 49 من العاملين بالمستشفى بدون اذن.

وأمر وكيل الوزارة باحالتهم فورا للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا عدم التهاون مع اى فرد تسول له نفسه التقصير أو الإهمال في أداء واجبه.

كما أكد استمرار المرورات المكثفة للجان المتابعة والحوكمة لمتابعة انضباط وانتظام العمل بجميع المنشآت الصحية ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على اكمل وجه.

وقال د.السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة بـ دمياط إن العام المنقضي شهد حركة مرور وجولات ميدانية لتفقد المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية معلنا عن الإجراءات المتخذة حيال مرور وكيل الوزارة وفريق المتابعة خلال عام ٢٠٢٣ حيث قال انه قرر احالة عدد من المخطئين والمتقاعسين الى ادارة الشئون القانونية وذلك بناء على المرورات المستمرة له وفرق المتابعة للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

صرح أشرف شلبي، مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الصحة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين خلال 2023 التى كان نتاجها إجمالي عدد التحقيقات التي اجريت في الشؤون القانونية هى ٣٩٨١ وعدد قرارات الجزات الصادرة بالمديرية هى ٢٥٨٣ والأفراد الذين تم مجازاتهم 18898 وعدد القضايا المحولة للنيابة الإدارية 240 قضية وعدد القضايا المحولة للنيابة العامة ٣٢ قضية وعدد من تم انهاء خدمتهم بسبب الانقطاع 119 موظفًا وعدد المحالين للمحكمة تأديبية 85.