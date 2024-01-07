الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة عامل و49 طبيبًا في مستشفى كفر سعد بدمياط للتحقيق

السيد عبد الجواد
السيد عبد الجواد

أعلن د.السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي علي المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها. 

استمرارا لهذه الحملات، قامت لجان المتابعة والحوكمة بمديرية الصحة بالمرور امس على مسشفى كفر سعد المركزى لمتابعة الانضباط الادارى بالمركز وانتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وكذلك متابعة النظافة وإجراءات مكافحة العدوى حيث تبين أثناء المرور انصراف 49 من العاملين بالمستشفى بدون اذن.

وأمر وكيل الوزارة باحالتهم فورا للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا عدم التهاون مع اى فرد تسول له نفسه التقصير أو الإهمال في أداء واجبه.

كما أكد استمرار المرورات المكثفة للجان المتابعة والحوكمة لمتابعة انضباط وانتظام العمل بجميع المنشآت الصحية ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على اكمل وجه.

وقال د.السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة بـ دمياط إن العام المنقضي شهد حركة مرور وجولات ميدانية لتفقد المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية معلنا عن الإجراءات المتخذة حيال مرور وكيل الوزارة وفريق المتابعة خلال عام ٢٠٢٣ حيث قال انه قرر احالة عدد من المخطئين والمتقاعسين الى ادارة الشئون القانونية وذلك بناء على المرورات المستمرة له وفرق المتابعة للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

صرح  أشرف شلبي، مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الصحة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين خلال 2023 التى كان نتاجها إجمالي عدد التحقيقات التي اجريت في الشؤون القانونية هى ٣٩٨١ وعدد قرارات الجزات الصادرة بالمديرية هى ٢٥٨٣ والأفراد الذين تم مجازاتهم 18898 وعدد القضايا المحولة للنيابة الإدارية 240 قضية وعدد القضايا المحولة للنيابة العامة ٣٢ قضية وعدد من تم انهاء خدمتهم بسبب الانقطاع 119 موظفًا وعدد المحالين للمحكمة تأديبية 85.

صحة دمياط 100 مليون صحة صحة أحداث دمياط إسعاف دمياط

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

"مشيت في الحرام".. اعترافات صادمة للمتهمة بقتل شقيقتها بجريمة شقة المعصرة

بعد استشهاد نجله.. أكرم حسنى لصحفى فلسطينى: لا توجد كلمات توفى حقك

إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين