الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 545 مشروعًا ضمن "حياة كريمة" في محافظة دمياط

حياة كريمة
حياة كريمة

 أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن المشروعات القومية الجارى تنفيذها لترى النور خلال عام ٢٠٢٤ منها ما هو متعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تجرى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد والذي يتضمن ٢٨ قرية، بإجمالي ٢١٩ تابع بالمبادرة بكثافة سكانية تُقدر ٢٤٣ ألف نسمة لتنفيذ  ٥٤٥ مشروع، وذلك لتوفير حياة كريمة بكافة مناحي الحياة التي يحتاجها المواطن.
 

ومن ضمن القطاعات المنفذة بحياة كريمة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي ١٧٤ مشروع وقطاع الأبنية التعليمية يتضمن ٧٥  مشروعًا وقطاع مجمعات الخدمات يتضمن ٢٤ مشروعًا منهم ١٢ مشروع مجمع للخدمات الحكومية،  ١٢ مشروع مجمع للخدمات الزراعية.
 

و قطاع الموارد المائية يشمل ٢٩ مشروع يتضمن ١٨ مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع، و11 مشروعًا لكباري الري وقطاع الشباب والرياضة يشمل ٢٦ مشروع وقطاع الكهرباء والإنارة الداخلية يتضمن ٢٨ مشروع وقطاع رصف الطرق والشوارع الداخلية يتضمن ٢٨ مشروعًا، بالإضافة إلى ٩ مشروعات لرصف الطرق الرئيسية وقطاع الغاز الطبيعي يتضمن ٢٧ مشروع وقطاع الصحة يشمل ٢٠ مشروع والإسعاف ١٣ مشروعًا.

 

تطوير منطقة اللسان

كما  يجرى تنفيذ مشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر تعد منطقة اللسان في رأس البر في دمياط احد المناطق الأثرية الشهيرة على مستوى الجمهورية، حيث يأتيها المصطافين من محافظات حيث انها المنطقة التي يلتقي فيها الماء العذب مع الماء المالح دون أن يختلطوا.
 

وتشهد منطقة اللسان الأثرية تطوير كبير؛ بإنشاء  حاجز غاطس للأمواج بطول ٤٠٠ متر، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ.

كما يشمل المشروع  انشاء ساحات للمطاعم وانتظار السيارات وللأنشطة المختلفة وأيضًا مسار الدراجات ومسرح، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الانظمة الحديثة.

حياة كريمه إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط “حياة كريمة” اخبار دمياط أحداث دمياط

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