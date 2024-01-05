الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم ندوات عن الصحة الإنجابية بمساجد دمياط

جانب من تنظيم ندوات
جانب من تنظيم ندوات عن الصحة الإنجابية بمساجد دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط إنه تم تنفيذ ندوات عن الصحة الإنجابية عقب صلاة الجمعة بمساجد دمياط بناءا على توجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبالتعاون بين مديرية الصحة برئاسة الدكتور السيد  عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ومديرية الأوقاف برئاسة الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة الأوقاف تم عمل لقاءات مشتركه من الدعاة والواعظين والأطباء لمخاطبة الرأي العام عقب صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بدمياط  لزيادة الوعي بأساليب الصحة الإنجابية.

وقد شارك نخبة من الأطباء المتخصصين الدكتور جمال أبو النجا الدكتور حمدى الهجرسي والدكتور أسامة محمد  والدكتور محمد المياح مسئول تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمساجد عمرو بن العاص ومسجد الجديد بعمر أفندى ومسجد الكبير بعزب النهضة ومسجد عباد الرحمن بالمطرى واستعرضوا أسس الخصائص السكانية والمشكلات الصحية التي تضر بالأسرة من تكرار الحمل غير المنظم، والزواج المبكر الذي يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل طفل نفسيًا وجسديًا، مما يسبب خطرًا لحياتها، وكذلك مصير الأطفال الذين يولدون ضعفاء وغير مكتملين وينتج عنها العديد من التشوهات والإعاقات، فضلًا عن حق الأبوين في الحياة الصحية السلمية، كما أكدوا على ترسيخ مبدأ المشاركة بين الزوجين في قرار الإنجاب والمباعدة بين الأطفال ليعبر فيها طرف عن حقوقه وواجباته وتأثير ذلك القرار عليه نفسيًا وجسديًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والصحة والتنمية والتي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط  أن دور الدعاة والأئمة بالتعاون مع الأطباء مهم في زيادة الوعي بالجانب الصحي في التنمية السكانية حيث تابع وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط.

دمياط أحداث دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط 3 مساجد والصحة

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