كشف مجانى لـ1690 مواطنًا بأول قافلة طبية فى 2024 بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريراً من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية يتم إطلاقها بالعام الجديد على مدار يوميّ الأربعاء والخميس ضمن خطة شهر يناير 2024، بقرية كفر الغاب بمركز كفر سعد.

وأشار البيان إلى تردد 1690 مواطنًا على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 17 حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 101 حالة، وفحص 34 حالة بالأشعة، و34 حالة أخرى بالسونار، وإجراء 230 تحليلًا بمعمل الدم، و35 تحليلا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 180 مواطنًا.

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم أسبوعيًا في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن 12 عيادة متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعملا ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.