السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 4 أطباء و2 فنيين للتحقيق بسبب الغياب في مستشفى كفر سعد بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

فاجأ الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، مستشفى كفر سعد المركزي في فترة السهر، حيث تابع تواجد أطقم العمل على رأس العمل.

وأحال وكيل الوزارة، عدد ٤ أطباء و٢ فنيين بمستشفى كفر سعد للتحقيق نتيجة تغيبهم في فترة السهر وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

كما تفقد أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والأشعة وبعض الأقسام الداخلية بالمستشفى لمتابعة انتظام العمل فى فترة السهر.

وتابع وكيل الوزارة الجولة بالمرور على مستشفى كفر البطيخ المركزي، حيث تفقد الحضانات والرعاية  المركزة والاستقبال.

وأحال وكيل وزارة الصحة في دمياط، دكتورة الصيدلة المسؤولة عن صيدلية الطوارئ للتحقيق نتيجة انصرافها من النوباتجية، كما أحال طبيب للتحقيق لغيابه عن نوباتجية القسم الداخلي.

كما توجه بالشكر للفريق الطبي المتواجد وشدد على حسن معاملة المرضي.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط،  إن مستشفى كفر سعد المركزى تقدم العديد من الخدمات الطبية والتى تشمل خدمات الاستقبال على مدار ٢٤ ساعة، العيادات خارجية فى كل التخصصات طوال ايام الاسبوع والتى تتضمن علاج طبيعى  وعيادات الامراض الجلدية والعظام والروماتيزم والجراحة و  الأنف والاذن  والصدر والمسالك البولية والاسنان متضمنا معمل تركيبات اسنان والامراض الباطنية والنساء والتوليد والاطفال وعيادة القلب  وخدمات الفحص بالأشعة العادية الديجيتال والسونار والدوبلر  والأشعة المقطعية.

كما تتضمن مستشفى كفر سعد المركزى 6 غرف عمليات و18 سرير عناية بالاضافة الى القسم الداخلى  والذى يشمل داخلى طوارئ وداخلى جراحة  وانف واذن  وعظام  بالاضافة الى التأمين الصحى خدمات العلاج على نفقة الدولة.فندقة قسم الحروق حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة لدمياط. 

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