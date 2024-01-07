إحالة 30 طبيبا وصيدليا وفنيا إلى التحقيق فى دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي على المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها.

وفي هذا السياق قامت اللجان اليوم بالمرور علي المركز الطبي العام بدمياط الجديدة ، وذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالمركز وانتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والاكسجين وكذلك متابعة النظافة وإجراءات مكافحة العدوى.

وأسفر المرور عن ضبط غياب ١٨ طبيبًا وصيدلىًا وكذلك غياب ٤ فنين معمل، وثلاثة من أفراد التمريض، بالإضافة إلى انصراف خمسة أطباء بدون أذن.

وأمر وكيل الوزارة بإحالتهم فورا للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا على عدم التهاون مع أى فرد تسول له نفسه التقصير أو الإهمال في أداء واجبه.

وفاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط مستشفى كفر سعد المركزي في فترة السهر، حيث تابع تواجد أطقم العمل على رأس العمل، وأحال عدد ٤ أطباء و٢ فنيين بمستشفى كفر سعد للتحقيق؛ نتيجة تغيبهم في فترة السهر وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

كما تفقد أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والأشعة وبعض الأقسام الداخلية بالمستشفى لمتابعة انتظام العمل فى فترة السهر.

و تابع وكيل الوزارة الجولة بالمرور علي مستشفى كفر البطيخ المركزى حيث تفقد الحضانات والرعاية المركزة والاستقبال.

وأحال وكيل وزارة الصحة في دمياط الصيدلانية المسؤولة عن صيدلية الطوارئ للتحقيق نتيجة انصرافها من النوباتجية، كما أحال طبيب للتحقيق لغيابه عن نوباتجية القسم الداخلي.

كما توجه بالشكر للفريق الطبي المتواجد وشدد على حسن معاملة المرضى.