تحرير 1558 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تحرير ١٥٥٨ محضرا، خلال حملات شنتها مديرية التموين بدمياط على مدار الشهر الماضى

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية من جانب ومن جانب آخر التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.

نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق على مدار شهر ديسمبر الماضى.

حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٢١٦ محضر، حيث تم رصد مخالفات تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات، ضرب وهمي والعمل بدون ترخيص وتوقف عن الإنتاج.



كما تم تحرير ١٣٤٢محضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة، بيع لحوم مكشوفة، وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص، علاوة على التحفظ علي ٤٢٤ كيلو شاي وسلع غذائية مجهولة المصدر، محضر للتصرف بعدد ١٢٥٠ علبة سجائر للاستيلاء علي حصة بالمضاربة وبيعها بالسوق السوداء وضبط ٢٥٠ طن بصل قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير محاضر للتصرف فى مواد بتروحين وتجميع دقيق.



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بمدينة كفر البطيخ،تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.



وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ وتحت إشراف روضة منير نائب المدينة و عبد الرحمن ابو ليلة نائب البيئة تم اليوم الخميس القيام بحمله مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بمدينة كفر البطيخ فى وجود الهيئة المصرية لسلامة الغذاء وادارة المتابعة بكفر البطيخ والصحه والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة بمدينة كفر البطيخ وتم تحرير محاضر للمخالفين ولازالت الأعمال مستمرة للظهور بالمظهر الجمالى اللائق.