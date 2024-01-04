تفاصيل خريطة القوافل الطبية المجانية في قرى دمياط خلال شهر يناير

بدأ تنفيذ خطة القوافل العلاجية لشهر يناير 2024،اليوم الخميس ، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والتى تقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة والتحاليل مجانًا.

تفاصيل أماكن القوافل العلاجية في دمياط خلال شهر يناير

وتبدأ القوافل العلاجية اليوم من مركز كفر سعد بقرية كفر الغاب، ثم تتجه يومى الجمعة والسبت الى قرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ، ثم تنتقل إلى قرية البدراوي بمركز كفر سعد يومي 10 و11 يناير.

تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها في منتصف الشهر بقرية الركابية التابعة لكفر البطيخ، وبعدها إلى مركز كفر سعد بأم الرزق يومي 17 و18 من يناير، ثم تختتم نهاية الشهر بعزبة حماد بمركز كفر البطيخ يومى 19 و20 يناير وبقرية المسيري بمركز كفر سعد يومي 31 يناير وأول فبراير 2024.

خدمات الاستقبال على مدار 24 ساعة بمستشفى كفر سعد المركزي

من جهته، قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن مستشفى كفر سعد المركزي تقدم العديد من الخدمات الطبية والتى تشمل العيادات خارجية فى كل التخصصات طوال ايام الاسبوع.

وأوضح "عبد الجواد"، أنه الخدمات تتضمن علاج طبيعى وعيادات الأمراض الجلدية والعظام والروماتيزم والجراحة والأنف والأذن والصدر والمسالك البولية والأسنان، متضمنا معمل تركيبات اسنان والامراض الباطنية والنساء والتوليد والأطفال وعيادة القلب وخدمات الفحص بالأشعة العادية الديجيتال والسونار والدوبلر والأشعة المقطعية

كما تتضمن المستشفى 6 غرف عمليات و18سرير عناية بالاضافة الى القسم الداخلى والذى يشمل، داخلى طوارئ وداخلى جراحة وانف واذن وعظام بالاضافة الى التأمين الصحى خدمات العلاج على نفقة الدولة.فندقة قسم الحروق وقسم الاطفال ومناظير المسالك ومناظير الجهاز الهضمى ومعمل التحاليل والصيدليات خارجية و الداخلىة صيدليات تعمل على مدار 24 ساعة والغسيل الكلوى.