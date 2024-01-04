الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستعرض الدراسة الحقلية للمزرعة السمكية في الرطمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، محاور النتائج الأولية للدراسة الحقلية للمزرعة السمكية بالرطمة لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك خلال اجتماع عقدته عبر تقنية زووم مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكي.

وبحثت المحافظ، آخر ما توصلت إليه الدراسات التى شملت مصادر الرى وأحواض الاستزراع السمكي،  وأيضًا محاور التطوير الحالي الذي يشمل ١٦٠ فدانًا كمرحلة أولى.

كما ناقشت أيضًا أهم التوصيات التى حددتها الدراسة للخروج بمشروع تطوير متكامل يحقق إستراتيجية تتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواصفات الفنية من أجل تحقيق أفضل الممارسات للتشغيل الأمثل للمزرعة وزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على وضع محاور محددة لتحقيق تلك المنهجية بما يتواكب مع أعمال التطوير التى تشهدها المزرعة، لتحقيق التنمية بهذا القطاع.

خطة تطوير حديقة الطفل 

كما تابعت الأعمال الجارية بخطة تطوير حديقة الطفل بمدينة الزرقا والتي تأتي ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل الذى ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير.

واطلعت محافظ دمياط، على مستجدات الموقف التنفيذي بأعمال التطوير لإنشاء منطقة متكاملة لألعاب الأطفال وبرجولات ومقاعد، هذا إلى جانب تشجير المنطقة، وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، على الدفع بمعدلات العمل بالمنطقة، والالتزام بالجدول الزمني الخاص بالخطة وأيضًا المواصفات المحددة بالمشروع موجهة بإنشاء رامبات لذوي الهمم.

ويشار إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا تضمن إحلال وتطوير سور الكورنيش والممشى وإنشاء مقاعد وبرجولات وشبكة لصرف مياه الأمطار ومد شبكات الغاز وإحلال خطوط المياه المتهالكة وأعمدة الإنارة، حيث تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الجارية في كورنيش النيل في مركز الزرقا في دمياط بالتنسيق مع الوحدة المحلية به.

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