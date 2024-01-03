الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم دمياط" توضح استعدادات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ يوم الثلاثاء ١/٩ وتنتهي الأربعاء ٢٠٢٤/١/٢٤.

جاء ذلك بحضور عبد العليم جمعة، وكيل مديرية التربية والتعليم وإيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية، وزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وعادل المغربي مدير عام التعليم الفني وربيع سادات مدير أمن المديرية.

 وخلال الاجتماع، أشار علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى تكثيف خطة متابعة الامتحانات عن طريق إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية وتكليف موجه مقيم بكل لجنة امتحان، مشددا على موافاة غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بالمديرية بتقارير دورية عن سير الامتحانات والتأكيد على تطبيق إجراءات الأمن وحظر استخدام التليفون المحمول داخل اللجان واغلاق أبواب اللجان في المواعيد المقررة وعدم تواجد غير المسموح لهم العمل بها واستكمال اقرارات الموانع.

كما ناقش وكيل الوزارة،  ما تم من استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 – 2024 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي

وشدد وكيل الوزارة، بالتنبيه على الطلاب بعدم دخول لجنة الامتحان بأي أوراق او كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ويسمح بالآلة الحاسبة فقط وعدم اصطحاب الموبايل او الساعات الذكية لمقار لجنة الامتحان.

وأكد وكيل تعليم دمياط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية حيث عقد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعًا، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، ورحاب البراشي مدير إدارة المتابعة ومسئولي المتابعة بالادارات التعليمية.

وناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، توصيات  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واالدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام.

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