3 ملايين مواطن يتلقون العلاج مجانى فى مستشفيات دمياط خلال عام

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، عن أن مستشفيات دمياط تقدم خدمات الطبية لأكثر من 3.3 مليون مريض خلال عام ٢٠٢٣ تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة.

حيث استطاعت مستشفيات محافظة دمياط من تقديم خدماتها الطبية لأكثر من ٣.٣ مليون مريض، حيث تم تقديم ‏خدمات العيادات الخارجية لأكثر من 2،000،000 مريض.

كذلك تم تقديم تقديم خدمات الرعاية المركزة لأكثر من 9700 مواطن، وتم تقديم خدمات الاستقبال لأكثر من 107،000 مواطن، كما تم القيام به 101،000 جلسة غسيل الكلوي، بالإضافة إلى تقديم 225،000 جلسة علاج طبيعي ورعاية 2750 طفلا مبتسرا، إضافة إلى ذلك تم القيام بأكثر من 20،000 عملية جراحية متنوعة ‏شملت 5642 عملية جراحية صغرى وثلاثة آلاف 3895 عملية جراحية متوسطة و4055 عملية جراحية كبرى و657 عملية جراحية ذات المهارة، بالإضافة إلى 2757 ولادة متنوعة بين الولادات الطبيعية الولادات القيصرية، وتستمر مستشفيات محافظة دمياط في تقديم الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين بالمجان طوال أيام السنة.

كان قد اجتمع اليوم الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، مع مديرى المستشفيات بالمحافظة ومديرى الإدارات الفنية بمديرية الصحة، وذلك فى حضور الدكتور ضياء داوود وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.