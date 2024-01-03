الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 ملايين مواطن يتلقون العلاج مجانى فى مستشفيات دمياط خلال عام

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، عن أن مستشفيات دمياط تقدم خدمات الطبية لأكثر من 3.3 مليون مريض خلال عام ٢٠٢٣ تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة.

حيث استطاعت مستشفيات محافظة دمياط من تقديم خدماتها الطبية لأكثر من ٣.٣ مليون مريض، حيث تم تقديم ‏خدمات العيادات الخارجية لأكثر من 2،000،000 مريض.

كذلك تم تقديم تقديم خدمات الرعاية المركزة لأكثر من 9700 مواطن، وتم تقديم خدمات الاستقبال لأكثر من 107،000 مواطن، كما تم القيام به 101،000 جلسة غسيل الكلوي، بالإضافة إلى تقديم 225،000 جلسة علاج طبيعي ورعاية 2750 طفلا مبتسرا، إضافة إلى ذلك تم القيام بأكثر من 20،000 عملية جراحية متنوعة ‏شملت 5642 عملية جراحية صغرى وثلاثة آلاف 3895 عملية جراحية متوسطة و4055 عملية جراحية كبرى و657 عملية جراحية ذات المهارة، بالإضافة إلى 2757 ولادة متنوعة بين الولادات الطبيعية الولادات القيصرية، وتستمر مستشفيات محافظة دمياط في تقديم الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين بالمجان طوال أيام السنة.

كان قد اجتمع اليوم الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، مع مديرى المستشفيات بالمحافظة ومديرى الإدارات الفنية بمديرية الصحة، وذلك فى حضور الدكتور ضياء داوود وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط صحة دمياط الجديدة دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

"التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

مثل شعبى يضع شيرين فى مأزق مع الجمهور العراقى (فيديو)

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة