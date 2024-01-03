التحقيق مع 18 موظفًا بمستشفى الروضة فى دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة لمستشفى الروضة المركزى لمتابعة سير العمل به والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى..

وتفقدت المحافظ أقسام المستشفى وتابعت آلية العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجياتهم، كما تابعت أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة والعيادات ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة لحصر النفايات الطبية المتولدة وكيفية التخلص منها، والتى رصدت عددًا من المخالفات بالمستشفي، حيث أمرت "المحافظ " باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فورًا وتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى والجودة داخل المستشفى.

وقررت الدكتورة منال عوض إحالة 18 من العاملين بالمستشفى إلى الشئون القانونية للتحقيق لخروجهم بدون إذن رسمى.