الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تحيل 99 مسئولا وموظف في مستشفى الزرقا للتحقيق

محافظ دمياط من الحدث
محافظ دمياط من الحدث

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة، إلى مستشفى الزرقا المركزي لمتابعة سير العمل بها والتأكد من انتظام منظومة الخدمات الطبية بها.

وفى هذا السياق استهلت "المحافظ" الزيارة بتفقد قسمي الاستقبال والعيادات الخارجية، واطلعت على موقف أعمال التطوير لقسم الأشعة المقطعية الذي تم تزويد المستشفى به لتعزيز مستوى الخدمات العلاجية، كما تابعت سير العمل بالأقسام الطبية بالعيادات وتفقدت قاعة التدريب للاطلاع على الدورات التي يتم تنفيذها بالمستشفى لتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة.

وتابعت "محافظ دمياط" خطة تطوير أقسام العمليات والعناية المركزة، وحرصت على التواصل مع المرضى والاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

وعلى خلفية متابعة دفاتر الحضور والانصراف من خلال فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، قررت "المحافظ" إحالة 98 من العاملين بالمستشفى للشئون القانونية للتحقيق لخروجهم بدون إذن وأيضًا مسئول المستشفى لعدم انتظام العمل، وأكدت على ضرورة ضبط المنظومة ومتابعة انضباط الأطباء والتمريض والعاملين بالنوبتجيات.

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التي أجرتها اليوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة لمستشفى الروضة المركزي لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى.

حيث تفقدت "المحافظ" أقسام المستشفى وتابعت آلية العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجياتهم، كما تابعت أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة والعيادات ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة لحصر النفايات الطبية المتولدة وكيفية التخلص منها، والتي رصدت عدد من المخالفات بالمستشفى، حيث أمرت "المحافظ" باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فورًا وتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى والجودة داخل المستشفى.

وفي سياق آخر، قررت الدكتورة منال عوض إحالة 18 من العاملين بالمستشفى إلى الشئون القانونية للتحقيق لخروجهم بدون إذن رسمي في دمياط.

الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط 0 يوم صحة أحداث دمياط

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