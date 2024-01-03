محافظ دمياط تتابع ميدانيًا تطوير كورنيش النيل وحديقة الطفل في الزرقا

استهلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الصباحية، بمتابعة الأعمال الجارية بخطة تطوير حديقة الطفل بمدينة الزرقا والتى تأتى ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل الذى ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

واطلعت "محافظ دمياط" على مستجدات الموقف التنفيذى بأعمال التطوير لإنشاء منطقة متكاملة لألعاب الأطفال وبرجولات ومقاعد، هذا إلى جانب تشجير المنطقة، وفى هذا السياق،، أكدت " الدكتورة منال عوض " على الدفع بمعدلات العمل بالمنطقة، والالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالخطة وأيضًا المواصفات المحددة بالمشروع موجهة بإنشاء رامبات لذوى الهمم.

مشروع تطوير كورنيش النيل

هذا ويشار إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا تضمن إحلال وتطوير سور الكورنيش والممشى وإنشاء مقاعد وبرجولات وشبكة لصرف مياه الأمطار ومد شبكات الغاز واحلال خطوط المياه المتهالكة وأعمدة الانارة.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة، إلى مستشفى الزرقا المركزى لمتابعة سير العمل بها والتأكد من انتظام منظومة الخدمات الطبية بها.

وفى هذا السياق استهلت "المحافظ" الزيارة بتفقد قسمى الاستقبال والعيادات الخارجية، واطلعت على موقف أعمال التطوير لقسم الأشعة المقطعية الذى تم تزويد المستشفى به لتعزيز مستوى الخدمات العلاجية، كما تابعت سير العمل بالاقسام الطبية بالعيادات وتفقدت قاعة التدريب للإطلاع على الدورات التى يتم تنفيذها بالمستشفى لتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة.

وتابعت "محافظ دمياط" خطة تطوير أقسام العمليات والعناية المركزة، وحرصت على التواصل مع المرضى والاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

وتفقدت "المحافظ" أقسام المستشفى وتابعت آلية العمل وتواجد الأطباء واطقم التمريض بنوبتجياتهم، كما تابعت أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة والعيادات ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة في محافطة دمياط خلال اليوم.