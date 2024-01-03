الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد سير اليوم الدراسي ببعض المدارس

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم  بدمياط، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية.


 جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.


 

وتفقد اليوم الأربعاء، مدرسة اللوزي الثانوية بنات وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد.


 

كما اطمأن "وكيل الوزارة" إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول متبادلا الحديث مع الطالبات حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق


 

وبشأن امتحانات النقل، أوضح "عبد الرؤوف "، أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات، كما تم طباعة الامتحانات بالمطابع السرية التابعة  للمديرية تحت اشراف لجان متخصصة، مؤكدا على توفير البنية التحتية باللجان والمناخ الملائم للطالب لأداء الامتحان بسهولة ويسر

 

 

وشدد وكيل الوزارة، على عدم وجود أي تراخ خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول  وأن النظام التعليمي بأكمله في المحافظة سيعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وضمان حسن سير عملية الامتحان، والعمل على توفير البيئة المناسبة لسهولة إجرائها وضرورة وجود موجه مقيم في المدرسة أثناء سير الامتحانات، وتحذير الطلاب من دخول لجنة الاختبار بأي أوراق أو كتب تتعلق بالموضوع أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.

 

وتابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، سير الامتحانات وتذليل أية عقبات تواجه الطلبة خلال فترة الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية في دمياط. 

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