بالأرقام.. ننشر إنجازات ميناء دمياط خلال عام منقضٍ

قال اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إن الميناء شهد العديد من الإنجازات والأحداث والمشاركات المهمة خلال عام 2023 تعد إضافة جديدة لنجاحه وتميزه بين الموانئ المصرية ودليلًا على دوره المؤثر محليًا ودوليًا، بدعم ومساندة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى جانب جهد أبنائه من العاملين وشركاء النجاح والمجتمع الملاحي.

في مجال الخدمات المقدمة للعملاء

استقبل ميناء دمياط خلال مارس الماضي سفينة البضائع العامة (سبائك SABAEK) والتي تعد أكبر سفينة بضائع عامة تتراكى على أرصفة الميناء منذ افتتاحه عام 1986م والتي يبلغ طولها 250 م وبعرض 44 م وغاطس 14 م، وترفع علم بنما قادمة من روسيا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالي (100 ألف طن) من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتعد هذه الشحنة هي أكبر شحنة قمح ترد للميناء منذ افتتاحها.

وفي إطار الخدمات الجديدة التي أطلقتها كبرى الخطوط الملاحية العالمية عبر ميناء دمياط استقبل الميناء خلال سبتمبر الماضي سفينة الحاويات (HYUNDAI SINGAPORE) والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 304 م وعرض 40 م قادمة من ميناء جدة السعودي والتي تعد السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة (FIM) التي أطلقها الخط الملاحي الكوري (HMM) عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة (شرق الأقصى – الهند – الخليج – أوروبا).

وفي إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري استقبل ميناء دمياط الوحدة النهرية (ناصر 53 – ك 39) التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى لتفريغ حمولة من الأسمنت المعبأ قادمة من محافظة المنيا، حيث قامت الوحدة النهرية بتفريغ تلك الحمولة ونقلها إلى السفينة (Laurel Island) مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة (Double Berth).

وفي اطار استقبال الوفود المختلفة استقبل الميناء وفدًا من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل والنقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة وإمكانات ميناء دمياط ومشروعاتها الحالية والمستقبلية لما لها من أهمية عالمية وإقليمية ومحلية.

وفي ذات السياق استقبل وفدًا من شركة الموانئ بجزر المالديف ضم رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومديري عدد من إدارات الشركة برفقة الدكتور هشام هلال عميد معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال زيارتهم التى تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين.

كما استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي (ONE) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط.

أيضًا استقبلت هيئة ميناء دمياط، وفدًا من الخط الملاحي الألماني "هاباج لويد" برفقة ممثلين من شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكى والمغادرة، وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة "JIT" الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها.

وشاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة Life4MEDECA للتحول الأخضر فى المتوسط والذى أقيم بمكتبة الإسكندرية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميناء ليفورنو الايطالي، وحضور رفيع المستوى لقطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري رضا إسماعيل، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومفوضية الاتحاد، وممثلو لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي وتمثيل لعدد من الموانئ المتوسطية من مصر، الجزائر، مالطا، اليونان، ايطاليا، أسبانيا إضافة إلى ميناء ليفورنو الايطالي الذى يعد الشريك الرئيسي للمبادرة.

وشاركت الهيئة فى فاعليات النسخة الثانية من منتدى هامبورج البحري الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية خلال الفترة من 18-19 أبريل الماضي، حيث مثل هيئة ميناء دمياط في فعاليات المنتدى اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

وتتويجًا لجهود هيئة ميناء دمياط في العديد من المجالات التي تتعلق بتقديم خدمات متميزة للسفن المترددة على الميناء،فاز ميناء دمياط بجائزة لجهوده في تنفيذ الإجراءات الخاصة للحد من المخالفات التي قد تتعرض لها السفن الأجنبية أثناء ارتيادها للميناء.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة باحتفالية اليوم البحري العالمي 2023 التي أقيمت تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل بالإسكندرية تحت شعار (اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل).

وفي إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية، تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

والقاطرات الأربع تتميز بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طنا لكل قاطرة ويصل طولها الكلي من 35 إلى 37 مترًا وعرضها من 12 إلى 13 مترًا وغاطس نحو 6.5 متر وتبلغ سرعتها 12 عقدة.

كما زار اللواء بحري أحمد حواش، مقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة ببناء أربع قاطرات جديدة تقوم حاليا الشركة ببنائهم لصالح هيئة ميناء دمياط.

كما شاركت هيئة ميناء دمياط في اجتماع الدورة 25 لمذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء وشاركت في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ولفيف من وزراء النقل العرب والأفارقة.

وضمن فاعليات المعرض شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحري تجاري (رورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي والتي يتخذ بموجبها الطرفان كل مايلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات الخاصة بمشروع الخط البحري التجاري لضمان استدامة تشغيله تأكيدًا على رغبة الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.

وقد شاركت الهيئة ضمن جناح وزارة النقل بعرض متميز تضمن أهم المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بميناء دمياط وأهمها مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1، وحاجزى الأمواج الشرقي والغربي للميناء، كما تضمن العرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمها المحطة الجديدة متعددة الأغراض تحيا مصر 2، ومحطة تداول بضائع الصب.