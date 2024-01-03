الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة دمياط يلتقي مديري المستشفيات الحكومية لمتابعة مؤشر الأداء

صحة دمياط
صحة دمياط

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الأربعاء، مع مديرى المستشفيات بالمحافظة ومديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة وذلك فى حضور الدكتور ضياء داوود وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي والدكتور اشرف العزب مدير ادارة المستشفيات.

وبدأ الاجتماع بتكريم وكيل الوزارة، للدكتورة نهاد قطارية مدير مستشفى الجلدية السابق،  وذلك لجهودها فى ادارة المستشفى حيث أشاد وكيل الوزارة بالدكتورة نهاد باعتبارها نموذج المدير المنضبط والذى يسعى لتذليل جميع العقبات بالعمل وانها نموذج يحتذى به.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر  للجميع على جهودهم في السنة الماضية مع وجود العديد من التحديات التى تواجه المنظومة الصحية بدمياط.

كما تابع وكيل الوزارة، مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات واستمع الى كلا من مديرى المستشفيات ومديرى الادارات لمعرفة أبرز المشكلات التى واجهت المستشفيات فى السنة المنقضية والتى سيتم التعامل معها كأبرز التحديات فى السنة الجديدة وتذليلها.

كما تم التأكيد على استعداد المستشفيات للعمل ضمن قواعد الإعتماد الخاصة ب الهيئة العامة للرقابة والاعتماد استعدادًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد وكيل الوزارة، على الانضباط التام بالمستشفيات ومتابعة ذلك وزيادة عدد الاطباء بالمستشفيات خلال فترة الاحتفالات بأعياد الاخوة المسيحيين.

وقال الدكتور طارق الزكي مدير الإدارة العامة لطب الأسنان في دمياط، أنه قامت الإدارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة خلال عام ٢٠٢٣   بكلا من تقديم الخدمة الطبية ل 272593منتفع بخدمة طب الأسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة.

وتم تقديم عدد من ندوات التثقيف والتوعية الصحيه في طب الأسنان وصل عددها 3687 ندوة ووصل عدد المنتفعين بها الى 23041 منتفع شملت كل ما يخص طب الأسنان وعلاقته بالمنتفع.

كما تم تفعيل نظام التعليم الطبي المستمر بعقد 23 ندوة علمية لأطباء الأسنان بالمستشفيات والمراكز حضرها أكثر من 690 طبيب أسنان وأطباء إمتياز وتشمل 9 دورات تدريبة لأطباء الأسنان في المجالات المختلفة لطب الأسنان تنفيذا لخطة التدريب السنوية لإدارة العامة لطب الأسنان وحضرها اكثر من 440 طبيب أسنان.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط صحة دمياط الجديدة أحداث دمياط دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط تتابع ميدانيًا تطوير كورنيش النيل وحديقة الطفل في الزرقا

محافظ دمياط تحيل 99 مسئولا وموظف في مستشفى الزرقا للتحقيق

التحقيق مع 18 موظفًا بمستشفى الروضة فى دمياط

بالأرقام.. ننشر إنجازات ميناء دمياط خلال عام منقضٍ

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد سير اليوم الدراسي ببعض المدارس

272 ألف منتفع من خدمات طب الأسنان في دمياط خلال 2023

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ننشر موقف إحلال وتجديد ديوان عام المحافظة في دمياط

الأكثر قراءة

لعنة إسرائيل تطارد الولايات المتحدة.. العالم يرفض تحالف واشنطن فى البحر الأحمر

رابط جداول الأماكن.. مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديل

الحسم أثناء تسجيل القائمة على سيستم «كاف».. فيتوريا يفاضل بين لاشين وأكرم لخلافة كوكا

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مدبولى: سنواجه صعوبات فى 2024 حتى نتجاوز أزماتنا

بديل أحمد نبيل كوكا بقائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.. مصدر يكشف آخر التطورات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة