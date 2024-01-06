السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تشارك في احتفالات الميلاد المجيد بـ"الإنجيلية"

محافظ دمياط تشارك
محافظ دمياط تشارك في احتفالات الميلاد المجيد

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بقصر الدوبارة بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، كما ترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وخلال مشاركتها بالاحتفال، تقدمت محافظ دمياط بالتهنئة إلى شعب مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما أعربت عن خالص أمنياتها بأن يديم على مصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار والامن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زارت برفقة اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، كنيسة العذراء مريم للمشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبالهما نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والقمص مرقص محروس راعى الكنيسة.

دمياط أحداث دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الكنيسة الروح الطيبة الشعب المصري

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