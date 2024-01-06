السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( SEA PEAK CATALUNYA ) والتى ترفع علم إسبانيا ويبلغ طولها 284 مترًا وبعرض 42 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60406 أطنان من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27137 طنًا تشمل: 6100 طن يوريا و1700 طن مولاس و19337 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47840 طنًا تشمل: 12465 طن قمح و3464 طن خردة و4609 طن زيت طعام و11010 طن حديد و6700 طن ابلاكاش و6000 طن كسب صويا و1654 طن فول صويا و6285 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1938 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2663 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139180 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260044 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6364 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وشبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4342 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط 3 حاويات أحداث دمياط

مواد متعلقة

إحالة 4 أطباء و2 فنيين للتحقيق بسبب الغياب في مستشفى كفر سعد بدمياط

محافظ دمياط تشارك في احتفالات الميلاد المجيد بـ"الإنجيلية"

تنظيم ندوات عن الصحة الإنجابية بمساجد دمياط

تحرير 1558 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة بدمياط

كشف مجانى لـ1690 مواطنًا بأول قافلة طبية فى 2024 بدمياط

محافظ دمياط تستعرض الدراسة الحقلية للمزرعة السمكية في الرطمة

تفاصيل خريطة القوافل الطبية المجانية في قرى دمياط خلال شهر يناير

3 ملايين مواطن يتلقون العلاج مجانى فى مستشفيات دمياط خلال عام

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

تنبيه عاجل من التعليم للمدارس بشأن تخصيص غرف عزل أثناء الامتحانات

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار