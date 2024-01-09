الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

حملات ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات بدمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

تحركت حملات مكبرة في مدينة دمياط   الجديدة من أجل القضاء على أي مظاهر للإشغالات والتعديات حملات ميدانية مكبرة بدمياط الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة.

وتشديدا لتعليمات المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بشن حملات متنوعة وكمائن متحركة للقضاء على الإشغالات والتعديات  وظاهرة التوك توك داخل المدينة وتنفيذا لتلك التعليمات، جرى شن حملات متنوعة بأحياء المدينة تحت اشراف  اللواء ياسر شحاته مدير أمن الجهاز والمهندس عاصم اللبان مدير عام التنمية والرائد احمد خطاب رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة ورؤساء القطاعات والاحياء وادارتى التنميةوالامن بالتعاون مع قسم شرطة التعمير.

وأسفرت تلك الحملات عن مصادرة عدد (١٠) توك توك وعدد (٩) تورسيكل وبيع خضار ونباشين  وعدد من الاشغالات المتنوعة موازين  وفاترينات بيع سجائر  وغيرها.

وتم ايداع المضبوطات مخازن الجهاز واستكمال الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات  وفى سياق متصل  تم تسكين عدد من الباعة الجائلين  لتشغيل   (٦) باكيات شاغرة بمبنى السويقة بالمجاورة السادسة الحى الاول كذلك منع الاشغالات خارج مبانى السويقة والحفاظ على النظام العام والتشغيلى داخل السويقة بالمجاورات (الاولى، السادسة )بالحى  الاول وتحصيل مقابل الإنتفاع للبكيات المتعثرة  بالتنسيق  مع المشرف على السويقة .

وأكد رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، على استمرار أعمال الحملات بشكل دورى للتصدي بكل حزم للقضاء على  تلك الظواهر ومنعها داخل المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي  بالمدينة، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة لن يتوان في التصدى بكل حزم للقضاء على اى مظاهر للاشغالات والتعدى على خطوط التنظيم.

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