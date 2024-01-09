إحالة طبيبين بمستشفى الروضة للتحقيق بسبب الغياب في دمياط

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، مستشفي الروضة المركزى بمرور مفاجىء لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة تلافى السلبيات التي أسفر عنها المرور المكبر الأخير على المستشفى مع ادارة المستشفى الجديدة.

متابعة أعمال السلامة والصحة المهنية

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانضباط الادارى بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية وتواجد الاطقم الطبية على رأس العمل بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية، وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى، كما تفقد أقسام الطوارىء والاستقبال والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات.

وأحال وكيل وزارة الصحة، طبيبين بمستشفى الروضة للتحقيق وذلك لعدم تواجدهم لتأدية عملهم بالمستشفى، كما تابع مستوى رضاء المواطنين عن تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي علي المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها، و استمرارا لهذه الحملات قامت لجان المتابعة والحوكمة بمديرية الصحة بالمرور، أمس، على مستشفى كفر سعد المركزى وذلك لمتابعةالانضباط الادارى بالمركز وانتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والاكسجين وكذلك متابعة النظافة وإجراءات مكافحة العدوى حبث تبين اثناء المرور انصراف 49 من العاملين بالمستشفى بدون إذن.

و قد أمر وكيل الوزارة باحالتهم فورا للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم مؤكدا على عدم التهاون مع اى فرد تسول له نفسه التقصير أو الإهمال في أداء واجبه.