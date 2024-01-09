الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع سير امتحانات النقل في المدارس دون شكاوى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ومديري المراحل التعليمية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم.

يأتي ذلك ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل التي بدأت الثلاثاء ١/٢ مدارس المحافظة وتنتهي الأربعاء ١/٢٤ بناء على توجيهات ا.د رضا حجازي وزير التربية والتعليم وا.د منال عوض محافظ دمياط.

وأدى اليوم طلاب الصفوف السادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024.

واطمأن "وكيل الوزارة" إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية.

وفي السياق قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمدارس إدارة دمياط التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة طلائع الغزل رقم (١) الابتدائية.

واطمأن عبد الرؤوف إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

كما تابع كنترول المدرسة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد.

وخلال المتابعة، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية حيث تابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط سير امتحانات النقل في مدارس وإدارات محافظة دمياط اليوم 

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