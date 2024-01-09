الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

محافظ دمياط تستعرض الموقف التنفيذي لمشروع "حيّنا" في الشعراء

محافظ دمياط من الحدث
محافظ دمياط من الحدث

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية "حيّنا" الجارى تنفيذه بمنطقة الشعراء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat  ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والسياسات ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وممثلى هيئة المساحة وحماية النيل والرى.

وبحثت "المحافظ" آخر التطورات بالمشروع وإجراءات الرفع المساحى والحصر الدقيق للمخطط التفصيلي للمنطقة،  كما ناقشت آلية تلافى جميع المعوقات لاستكمال كافة الخطوات المُتعلقة بالمشروع لتحقيق الأهداف الرامية نحو إعادة ترتيب الأراضى بما يساهم في تحقيق عائد تشاركى على الإدارة المحلية والأهالى.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع منهجية محددة تساهم فى الدفع باجراءات المشروع الذى يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بمحافظة دمياط كثانى محافظة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية لدعم الأهداف التنموية والاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية والتحتية وتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات للعاملين بهذا المجال.

دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط أحداث دمياط رئيس الجامعة ا

الأكثر قراءة

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

القاهرة الإخبارية: وزيرة الخارجية الألمانية تصل معبر رفح

«سلومة» يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة عبر الفيديو كونفرانس

احتمالية سقوط أمطار.. الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة غدًا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر