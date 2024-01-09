محافظ دمياط تستعرض الموقف التنفيذي لمشروع "حيّنا" في الشعراء

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية "حيّنا" الجارى تنفيذه بمنطقة الشعراء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والسياسات ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وممثلى هيئة المساحة وحماية النيل والرى.

وبحثت "المحافظ" آخر التطورات بالمشروع وإجراءات الرفع المساحى والحصر الدقيق للمخطط التفصيلي للمنطقة، كما ناقشت آلية تلافى جميع المعوقات لاستكمال كافة الخطوات المُتعلقة بالمشروع لتحقيق الأهداف الرامية نحو إعادة ترتيب الأراضى بما يساهم في تحقيق عائد تشاركى على الإدارة المحلية والأهالى.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع منهجية محددة تساهم فى الدفع باجراءات المشروع الذى يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بمحافظة دمياط كثانى محافظة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية لدعم الأهداف التنموية والاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية والتحتية وتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات للعاملين بهذا المجال.