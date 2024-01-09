محافظ دمياط تناقش دعم البحث العلمي مع رئيس جامعة دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها، اليوم الثلاثاء، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط.

استهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة إلى محافظ دمياط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما ناقشا عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين لدعم مجالات البحث العلمى والابتكار وعدد من القطاعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة..

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على تحقيق التعاون مع الجامعة باعتبارها صرح علمي كبير تمتلك خبرات واسعة ومهمة لدعم المجالات المختلفة، مؤكدة أنه تم بالفعل تفعيل خطة تعاون لتحقيق الاستراتيجية التنموية.

كما التقى الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، الطلاب الوافدين بجميع المراحل الدراسية بحضور محمد البهنساوى مدير إدارة الوافدين بالجامعة والدكتورة أمانى الديسطى الأستاذ المساعد بكلية الأداب ومدير وحدة التصنيفات بالجامعة والدكتور محمد هيكل الأستاذ المساعد بكلية التربية.



يأتي ذلك في إطار حرصه علي متابعة أوضاع الوافدين باستمرار وتضمن اللقاء استماع رئيس الجامعة ملاحظات الطلاب الوافدين للوقوف علي أية عقبات تواجههم واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها.

وفي إطار الاهتمام بدمجهم في كافة الأنشطة الطلابية، صرح بإقامة مسابقة لرياضة كرة القدم لجميع الوافدين، كما أشار إلى قرب افتتاح نادي الوافدين بالجامعة حرصًا على توفير بيئة تعليمية واجتماعية مناسبة لجميع الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء للجامعة بعد العودة لأوطانهم.

واستقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بمكتبه، الباحث عبد الله بن حمد بن عبدالله المعمري عقب انتهاءه من مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة منه لقسم أصول التربية بكلية التربية بالجامعة بعنوان: "إستراتيجية لتطوير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان في ضوء مدخل المرونة التنظيمية"، رفقة عدد من الوافدين بالجامعة من سلطنة عمان وحضور لجنة الإشراف والمناقشة للباحث المشكلة من علي صالح جوهر أستاذ التخطيط التربوي بكلية التربية والعميد الأسبق لكلية التربية النوعية وحافظ فرج أحمد أستاذ ورئيس قسم أصول التربية سابقًا بكلية البنات جامعة عين شمس وأحمد الرفاعي بهجت أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة الزقازيق ومحمد حسن جمعة وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ووائل وفيق رضوان أستاذ أصول التربية بكلية التربية وحضور أحمد عبد الفتاح الذكي رئيس قسم أصول التربية بالكلية ومحمد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة وسمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.