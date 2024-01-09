وفد "المجتمعات العمرانية" يتفقد أعمال تنفيذ عددً من المشروعات الخدمية بدمياط الجديدة

استقبل المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن لمتابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدينة وأعمال التطوير وموقف المشروعات الخدمية.

وتآتى هذة الزيارة تنفيذا لتوجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بمتابعة موقف المشروعات القومية والخدمية بالمدن الجديدة.

وفى بداية الزيارة تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمدينة والخطة الاستثمارية وإعادة استغلال الأصول والأراضي الشاغرة بالمدينة وأعمال الخدمات والتطوير الجارية.

وتفقد رئيس جهاز دمياط الجديدة، مشروعات الاسكان الجارى تنفيذها بموقع 28 عماره جنه بالمجاورة 34 بالحى السادس وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال اللاند سكيب 85 ٪ بتكلفة اجمالية للمشروع 320 مليون جنيه وكذلك موقع 59 عماره جنه بالمجاورة 33 بالحى السادس والذى تم الانتهاء من كامل الأعمال بها، بتكلفة اجمالية قُدرت بـ 700 مليون جنيه.

كما تفقد “خلف الله” مشروع شاطئ ونادى قادرون لذوى الهمم بمنطقة النرجس والذى تم تنفيذه على مساحة 11 ألف متر مربع بالمشاركة المجتمعية لخدمة ابناؤنا ذوى الهمم بالمجان.



وتفقد نموذج أعمال التطوير بالشاطىء العام ومنافذ الخدمة الشاطئية المطورة ومداخل الشاطىء والشاليهات.

وأثنى على مستوى وجودة تنفيذ الأعمال مع استمرار اعمال التطوير بالمدينة.