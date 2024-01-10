إحالة 13 من العاملين في وحدة صحة الرياض للتحقيق بدمياط

تحرك الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الأربعاء، في جولة ميدانية مفاجئة في وحدة الرياض بإدارة كفر البطيخ؛ لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.



وأحال وكيل وزارة الصحة بدمياط ١٣ من العاملين بالوحدة للتحقيق؛ لانصرافهم بدون إذن، مؤكدًا أنه لا تهاون مع تقصير أي فرد في عمله.

يذكر أن الوحدة الصحية بالرياض تخدم 12952 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وأعلن "عبدالجواد" أمس الثلاثاء، إجراء عملية تردد حرارى وكى للعصب الخامس تحت التصوير الفلورسكوبى لأول مرة في مستشفيات الصحة بدمياط في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بدمياط وكلية طب جامعة الأزهر.

وبناءً على توجيهات وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت إشراف الدكتور محمد السيد اللبان مدير عام المستشفى وبإشراف الدكتور مصطفي عبد السميع أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب كلية طب جامعة الأزهر والدكتور عوض حجاب دكتوراة جراحة المخ والأعصاب كلية طب جامعة الأزهر، تم إجراء عملية تردد حراري وكى للعصب الخامس تحت التصوير الفلورسكوبى، وذلك للمرة الأولى في محافظة دمياط لسيدة تعانى من آلآم والتهاب بالعصب الخامس وذلك بعد اجراء التحاليل والفحوصات والأشعات اللازمة للحالة بمعاونة طاقم من الجراحين والتمريض والفنيين العاملين بالمستشفى.

يذكر أنه تم إدخال عمليات المخ والأعصاب بمستشفى دمياط العام، بالإضافة إلى عيادة أسبوعية، الخميس الماضي، للكشف عن أمراض المخ والأعصاب.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطباء وفريق العمل متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة المرضى.