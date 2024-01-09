لأول مرة في دمياط.. إجراء عملية تردد حراري وكي للعصب

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن إجراء عملية تردد حرارى وكى للعصب الخامس تحت التصوير الفلورسكوبى لأول مرة في مستشفيات الصحة بدمياط، في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بدمياط وكلية طب جامعة الأزهر وبناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتحت إشراف الدكتور محمد السيد اللبان مدير عام المستشفى وبإشراف الدكتور مصطفي عبد السميع أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، والدكتور عوض حجاب دكتوراه جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر.

حيث جرى اليوم الثلاثاء، إجراء عملية تردد حرارى وكى للعصب الخامس تحت التصوير الفلورسكوبى، وذلك للمرة الأولى في محافظة دمياط لسيدة تعانى من آلام والتهاب بالعصب الخامس وذلك بعد إجراء التحاليل والفحوصات والأشعات اللازمة للحالة بمعاونة طاقم من الجراحين والتمريض والفنيين العاملين بالمستشفى.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والأطباء وفريق العمل، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة المرضى.



