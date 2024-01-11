الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21697 طنًا تشمل: 5905 أطنان رمل و3480 طن مولاس و12312 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32243 طنًا تشمل: 10437 طن خردة و6300 طن ذرة و8906 أطنان قمح و100 طن فول و6500 طن أبلاكاش.
 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 939 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 306 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3267 حاوية مكافئة.
 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141209 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231010 أطنان.
 

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 5146 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4558 شاحنة.
 

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط أحداث دمياط البضائع العامة

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