وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات نصف العام

أكد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، على انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 لصفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي شهدت الالتزام بكافة التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.



جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم ومدراء المراحل التعليمية.

أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحاني اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحاني الهندسة والتربية الدينية وطلاب الصف الثاني الإعدادي، امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الدينية وطلاب الصف الاول الثانوي امتحاني اللغة العربية والتربية العسكرية.



ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.



وأشار إلى أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد وكيل تعليم دمياط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية.