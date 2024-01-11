الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات نصف العام

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أكد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، على انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 لصفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي شهدت الالتزام بكافة التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.
 

جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم ومدراء المراحل التعليمية.

أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحاني اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحاني الهندسة والتربية الدينية وطلاب الصف الثاني الإعدادي، امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الدينية وطلاب الصف الاول الثانوي امتحاني اللغة العربية والتربية العسكرية.
 

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.


وأشار إلى أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد وكيل تعليم دمياط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة تعليم دمياط اليوم دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

نتيجة مسابقة الملتقى الثقافي في إدارات دمياط التعليمية

على طريقة السنجارى.. أسماك دمياط وجبة دسمة للعرسان الجدد

إحالة 4 عاملين بالوحدة الصحية بالبساتين فى دمياط للتحقيق

منال عوض تتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الوحدة المحلية لمدينة دمياط

إحالة 13 من العاملين في وحدة صحة الرياض للتحقيق بدمياط

لأول مرة في دمياط.. إجراء عملية تردد حراري وكي للعصب

وفد "المجتمعات العمرانية" يتفقد أعمال تنفيذ عددً من المشروعات الخدمية بدمياط الجديدة

محافظ دمياط تستعرض الموقف التنفيذي لمشروع "حيّنا" في الشعراء

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

بأدلة قاطعة.. مصر حاضرة بقوة فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

بعد ترند زوجة مجدي الهواري.. نجوم أثاروا الجدل أثناء أداء مناسك العمرة

لمدة أسبوعين.. موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا