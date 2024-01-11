على طريقة السنجارى.. أسماك دمياط وجبة دسمة للعرسان الجدد

يعد أسطول الصيد بمدينة عزبة البرج في دمياط ثلثي أسطول الصيد المصري، حيث تتحرك رحلات الصيد من وإلى مدينة عزبة البرج بصورة يومية متكررة، خاصة وأن محافظة دمياط تمتلك بحكم موقعها الجغرافي المتميز من الشواطئ والمسطحات المائية ما يؤهلها للصدارة في الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية، فهي تعتمد على أكبر أسطول صيد في مصر بالبحر الأبيض المتوسط، ذلك بالإضافة إلى نهر النيل.

أسماك دمياط منجم فسفور

وتتحول محافظة دمياط في فصل الشتاء إلى منجم فسفور بسبب الأسماك الغنية بالفسفور في مدينة عزبة البرج والعديد من المزارع السمكية، وأهم الأسماك بها البلطي والدنيس والسردين والبربوني والجمبري والكابوريا والقراميط و السبيط والمكرونة والثعابين والبوري والقاروص والمرجان.

دمياط

أسعار في متناول الجميع

وتتميز الأسماك في محافظة دمياط، بأنها في متناول الجميع، حيث يبلغ سعر كيلو فسيخ مبطرخ 200 جنيه، وجران مبطرخ كبير بسعر 170 جنيه، وبوري بلدي بسعر 150 جنيهًا، وهليلي بلدي بسعر 150 جنيهًا، وغطيان موسى بسعر 150 جنيهًا، وكاليماري بسعر 140 جنيهًا، وجران مبطرخ صغير بسعر 120 جنيهًا، وجران وسط بسعر 100 جنيه.

ويعد مشهد الحصول على محصول الأسماك مشهد متكرر يحدث يوميًا اعتاد عليه الصيادون قبيل آذان الفجر، حيث تصطف مراكب الصيد العائدة على المرسى الخاص بها بطول رصيف ميناء الصيد في عزبة البرج بدمياط.

السنجاري أحد أشهر طرق طهي الأسماك

وهناك طريقة تسمى السنجاري هي الطريقة الأشهر التي يتم طهي الأسماك بها في دمياط، وهي خلطة خاصة يتنافس فيها سيدات دمياط، حيث يبرع سيدات محافظة دمياط في تقديم أسماك البوري والقاروص على طريقة وخلطة السنجاري التي يطلبها الوافدون على محافظة دمياط والزوار من كافة محافظات الجمهورية لتناولها.