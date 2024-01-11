بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"الشباب والرياضة" فى دمياط

استقبل الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط، بمكتبه، اليوم الخميس، الشيماء عبدالمعطي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط والوفد المرافق لها.

رحّب الدكتور وليد الشاذلي، الوفد المرافق له، مؤكدًا أن المديريتين تجمعهما العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة، كالخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الأيتام وذوى الهمم، ومحاولة إدماجهم في قطاع الشباب والرياضة.

وأشارت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تكاتف كل الجهود لخدمة ذوى الهمم والأيتام في أنحاء المحافظة وتقديم كامل الرعاية في مختلف المجالات.

واتفق الطرفان على عقد بروتوكول تعاون يهدف إلي تنفيذ برامج لصقل مهارات العاملين ومشرفين مؤسسات الرعاية الإجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى والمشاركة في الرحلات والمعسكرات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة للترويح عن منتسبي دور الرعاية الاجتماعية والتعرف على معالم مصر وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى هذه الفئة الاجتماعية ودعم ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والفعاليات المتبادلة بين المديريتين.