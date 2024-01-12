ضبط خط شبين القناطر بـ820 طربة حشيش قيمتها 5.7 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 820 طربة لمخدر الحشيش بالقليوبية بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 5٫5 مليون جنيه، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (820 طربة لمخدر الحشيش وزنت 82 كيلو جرامًا – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5٫750٫000 ) خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.