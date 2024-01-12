الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرقوا 11 ماكينة رى.. القبض على أخطر عصابات البحيرة

المتهمين
المتهمين

تمكن ضباط مديرية أمن البحيرة من ضبط 6 عناصر إجرامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى جرائم سرقات ماكينات الرى، مواتير المياه من الأراضى الزراعية بدوائر مراكز شرطة الدلنجات، كوم حمادة، بدر وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات (11 ماكينة رى - 5 ماتور مياه - السيارة المستخدمة فـى نقل المسروقات "ربع نقل" - الأدوات المستخدمة).

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط 6 عناصر إجرامية مديرية أمن البحيرة سرقات ماكينات الرى مواتير المياه الأراضي الزراعية

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