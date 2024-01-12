سرقوا 11 ماكينة رى.. القبض على أخطر عصابات البحيرة

تمكن ضباط مديرية أمن البحيرة من ضبط 6 عناصر إجرامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى جرائم سرقات ماكينات الرى، مواتير المياه من الأراضى الزراعية بدوائر مراكز شرطة الدلنجات، كوم حمادة، بدر وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات (11 ماكينة رى - 5 ماتور مياه - السيارة المستخدمة فـى نقل المسروقات "ربع نقل" - الأدوات المستخدمة).

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.