الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بـ17 بندقية و4 خرطوش وذخيرة في سوهاج

المتهم
المتهم

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج في ضبط عنصر إجرامى لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزته 17 قطعة سلاح نارى بمركز المنشأة

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 17 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية- 11 بندقية خرطوش- 4 فرد محلى- 24 خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى من متحصلات بيع "الأسلحة النارية والذخائر").

 وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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