الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه فى القاهرة

المتهم
المتهم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بــ10 ملايين جنيه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة غسيل الأموال الاتجار بالنقد الأجنبى السوق المصرفي مقيم بمحافظة القاهرة

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