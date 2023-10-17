إحالة سيدة متهمة بغسل الأموال والكسب غير المشروع بالمقطم للجنايات

أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، سيدة استولت على أموال شركة أدوية ومحاولة غسل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، إلى محكمة الجنايات.



ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.



وتبين أن إحدى السيدات تعاقدت مع إحدى شركات الأدوية مملوكة للدولة وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.