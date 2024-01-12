الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالمفتاح المصطنع.. ضبط أخطر عصابة لسرقة السيارات في كفر الدوار

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة في ضبط عنصرين إجراميين، مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات.

 وذلك من خلال أسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبلغ مالي، وضبط بحوزتهما (السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع- فرد محلى وعدد من الطلقات).

الاعتراف بارتكاب واقعتي

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة سيارة بدائرة مركز شرطة إدكو وأرشدا عن السيارتين، و تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عنصرين اجراميين قسم شرطة كفر الدوار وقائع سرقات السيارات المفتاح المصطنع مركز شرطة ادكو

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