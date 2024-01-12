الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طن لحوم منتهية الصلاحية بحدائق القبة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط صاحب مخزن مصنعات لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة- لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من اللحوم وبدائلها "مجهولة المصدر"، ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبها تغير بالخواص الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، بقصد طرحها بالأسواق، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1.180 طن لحوم وبدائلها "كفتة، حواوشى، دواجن، بوش").

وبمواجهته، أيَّد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مديرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية قسم شرطة حدائق القبة مخزن مصنعات لحوم مجهولة المصدر

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