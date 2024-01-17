القبض على صاحب معرض لتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية بكفر الشيخ

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على صاحب معرض دراجات نارية لتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية.

كانت حملة أمنية من قطاع الأحوال المدنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ضبطت مالك معرض دراجات نارية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ "له معلومات جنائية"؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مُثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة عن طريق استخدامه لنماذج أختام مقلدة منسوب صدورها لجهات مختلفة.

وعثر بحوزته على نماذج لأختام مقلدة لجهات حكومية مختلفة - 15 أكلاشيه منسوب لعدد من الجهات - طابعة - ماسح ضوئي "سكانر"- عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.