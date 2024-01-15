حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات المحلية والأجنبية فى القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات المحلية والأجنبية للنصب والاحتيال علي المواطنين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، 4 آيام علي ذمة التحقيقات، كما طالبت صحيفة الحآلة الجنائية للمتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين وسيدة "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (مبلغ مالى مُقلد) وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه “عاطل - له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة” وبحوزته مبالغ مالية مُقلدة عملات " محلية وأجنبية".

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالإشتراك مع آخر، تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – 113 فرخ ورق يستخدم فى طباعة العملات المزيفة– جهاز قص ورق – جهاز "كمبيوتر" بمشتملاته – طباعة – ذاكرة وميضية تحوى عدد 4 برامج لطباعة العملات المزيفة – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات بأسمه "مزور" – سيارة مستأجرة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أيد ما جاء بأقوال الأخير، وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من (شقيق المتهم الأخير "محبوس على ذمة قضية تزوير") لتسهيل إنتقاله.