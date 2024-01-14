القبض على 3 بتهمة تزوير محررات رسمية بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وترويجها بمقابل مادي.

أكدت معلومات، وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة فاقوس بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 2 خاتم شعار الجمهورية أكلاشيه منسوب لإحدى الجهات الحكومية عدد من الخطابات، والدفاتر، والنماذج، والأوراق البيضاء منسوبة لإحدى الجهات الحكومية عدد من الأوراق بدون بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد عدد من عقود البيع، والإيجار، والتوكيلات إيصالات تحصيل رسوم خالية البيانات ومستندات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مقلد جهاز كمبيوتر بمشتملاته سيارة ملاكي مبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.