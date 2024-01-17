الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين غسلا 15 مليون جنيه بالقاهرة والدقهلية

ضبط شخصين
ضبط شخصين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة والدقهلية؛ لغسلهما أموالًا متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الإدارة العامة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة الإجراءات القانونية جرائم غسل الاموال ممتلكات

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