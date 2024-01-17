الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سيدة تنظم دورات تمريض وهمية للنصب على المواطنين بالإسكندرية

القبض على سيدة
القبض على سيدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال  على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية" بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية والزعم بمنحها الدارسين دورات تدريبية مهنية فى مجالى التمريض والرعاية الصحية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على برنامج فوتوشوب لتصميم وتعديل الشهادات والكارنيهات- نماذج شهادات إجتياز دورات تدريبية مهنية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجامعات- نماذج كارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية". 

بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم النصب والاحتيال المواطنين الاستيلاء على أموالهم

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