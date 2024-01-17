الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

ضبط مديرة
ضبط مديرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على مديرة شركة سياحية شهيرة بالدقي، بتهمة النصب وعدم تنفيذ برامج "حج وعمرة" إلى المواطنين.

واعترفت بارتكاب الواقعة، وأحالها اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة التي تولت التحقيق.

البداية، بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حرره العقيد فتحي سويلم، رئيس قسم الشركات، يتضمن بلاغًا من مدير إحدى شركات المنظفات، وصاحب شركة، ضد "ريم. خ"، مديرة السياحة بشركة سياحية شهيرة في الدقي، لقيامها بالنصب عليهما بتحصيل مبالغ مالية نظير برنامج سفر لأداء مناسك "عمرة" مخالف لما قدم لهما فعليًا.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

اجهزة الامن حج وعمرة شركة سياحية شهيرة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية

مواد متعلقة

ضبط عاطلين سرقا لاب توب من سيارة بمدينة نصر

ضبط تاجرى عملة فى القاهرة

تحرير 1590 مخالفة لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

اعترافات المتهمين بشنق كلب في سوهاج: “دمر المحصول فانتقمنا منه”

نزيف الأسفلت| مصرع 7 أشخاص وإصابة 25 في حوادث متفرقة

دفتر أحوال وزارة الداخلية| شنق كلب في سوهاج.. وغسيل أموال بـ20 مليون جنيه

كشف تفاصيل فيديو سرقة مواطن داخل محل في سوهاج

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

القصة الكاملة لجمع كلمة "خيال" المثيرة للجدل فى امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها