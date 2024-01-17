ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

ألقت أجهزة الأمن القبض على مديرة شركة سياحية شهيرة بالدقي، بتهمة النصب وعدم تنفيذ برامج "حج وعمرة" إلى المواطنين.

واعترفت بارتكاب الواقعة، وأحالها اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة التي تولت التحقيق.

البداية، بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حرره العقيد فتحي سويلم، رئيس قسم الشركات، يتضمن بلاغًا من مدير إحدى شركات المنظفات، وصاحب شركة، ضد "ريم. خ"، مديرة السياحة بشركة سياحية شهيرة في الدقي، لقيامها بالنصب عليهما بتحصيل مبالغ مالية نظير برنامج سفر لأداء مناسك "عمرة" مخالف لما قدم لهما فعليًا.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.