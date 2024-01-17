سطو مسلح على مزرعة دواجن وإصابة عامل بطلق نارى فى الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مالك مزرعة دواجن بسلاح نارى "محدثين إصابته" وسرقة مبلغ مالى بالدقهلية.

البداية بتلقى مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى.

وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بمزرعة الدواجن خاصته الكائنة بدائرة المركز، فوجئ بقيام شخصان مجهولان بالدلوف للمزرعة وبحوزة أحدهما سلاح نارى وقاما بالتعدى عليه وإطلاق عيار نارى تجاهه وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مبلغ مالى من متحصلات بيع الدواجن بالمزرعة.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص لـ"3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن ( بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفةالأعيرة – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.