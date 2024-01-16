حبس عصابة سرقت معدات من قطعة أرض في الموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة معدات قطعة أرض، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة بعض المعدات من داخل قطعة أرض بدائرة قسم شرطة الموسكي.

ارتكاب الواقعة بأسلوب كسر كالون الباب

وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر كالون الباب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.