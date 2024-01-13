كشف ملابسات فيديو سرقة طالب بالإكراه في حلوان

كشفت الأجهزة المختصة، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لواقعة تعرض طالب لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل بعض الخارجين عن القانون يستقلون مركبة "توك توك" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض)، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم ببيع الهاتف المحمول لعميلهم "سيء النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المُشار إليه).

جرى اتخاذ إجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.