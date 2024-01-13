الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات فيديو سرقة طالب بالإكراه في حلوان

الامن
الامن

كشفت الأجهزة المختصة، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لواقعة تعرض طالب لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل بعض الخارجين عن القانون يستقلون مركبة "توك توك" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")  وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة  فى الواقعة - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض)، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم ببيع الهاتف المحمول لعميلهم "سيء النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المُشار إليه).

 

جرى اتخاذ إجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو تعرض طالب لسرقة هاتفه المحمول سرقة هاتفه المحمول بالإكراه منطقة حلوان بالقاهرة

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