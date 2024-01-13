منشطات دليفري.. القبض على مدير مخزن ومندوب توصيل باعا منشطات على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك ومدير مخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية وعامل توصيل طلبات، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، بإدارة المخزن دون ترخيص وحيازة كمية من الأدوية المستوردة والمنشطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

منشطات دليفرى

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك ومدير مخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية وعامل توصيل طلبات بإدارة المخزن دون ترخيص وحيازة كمية من الأدوية المستوردة والمنشطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

القبض على مدير مخزن ومندوب توصيل

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بداخل المخزن على 96 ألف قرص منشط متنوع و210 أقراص مكملات غذائية مستوردة، و245 ألف قرص لأدوية مستوردة متنوعة و4 آلاف كيس منشط.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزن دون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.