السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

منشطات دليفري.. القبض على مدير مخزن ومندوب توصيل باعا منشطات على السوشيال ميديا

أدوية منشطات
أدوية منشطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك ومدير مخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية وعامل توصيل طلبات،  مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، بإدارة المخزن دون ترخيص وحيازة كمية من الأدوية المستوردة والمنشطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

منشطات دليفرى

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك ومدير مخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية وعامل توصيل طلبات بإدارة المخزن دون ترخيص وحيازة كمية من الأدوية المستوردة والمنشطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

القبض على مدير مخزن ومندوب توصيل

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بداخل المخزن على 96 ألف قرص منشط متنوع و210 أقراص مكملات غذائية مستوردة، و245 ألف قرص لأدوية مستوردة متنوعة و4 آلاف كيس منشط.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزن دون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط مالك مدير مخزن قسم شرطة الزاوية

مواد متعلقة

القبض على مسجل خطر وزوجته لسرقتهما سيدة في عابدين

القبض على سائق سرق لودر في النزهة

ضبط تشكيل عصابى بحوزته 6150 عبوة سجائر مهربة جمركيًا بالأقصر

ضبط 345 ألف قرص منشطات وأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالزاوية الحمراء

القبض على 3 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى بالمقطم

ضبط مالك صيدليات وربة منزل وصاحبه مقهى هاربين من 99 حكما قضائيا

تحرير 517 مخالفة عدم ارتداء "خوذة" ورفع 29 سيارة متروكة بالشوارع

ضبط عاطل وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في القاهرة

الأكثر قراءة

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط فى الشناوى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى