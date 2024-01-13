ضبط "مستريح التوظيف" لقيامه بالنصب على المواطنين في الغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصا في الغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

البداية وورد بلاغا لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، يفيد بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، لنصبه واحتياله عليهم وإيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لذويهم على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.